 تركيا: مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في حادث بمنجم فحم - بوابة الشروق
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تركيا: مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في حادث بمنجم فحم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 9:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 9:01 م

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إن عاملا على الأقل لقى حتفه وأصيب ستة آخرون إثر حادث في منجم فحم شمالي تركيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى عقب انهيار في المنجم الواقع في منطقة إيريجلي بولاية زنجولداق المطلة على البحر الأسود، حسبما كتب قوجه عبر منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، مضيفا: "نشعر بأسى بالغ".

وذكرت قناة "تي آر تي" الحكومية إن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

وأضاف "تي آر تي" أن سبب الانزلاق الأرضي في المنجم المملوك للدولة لم يتضح على الفور فيما بدأ تحقيق بالفعل.

ولدى تركيا سجل قاتم من حوادث المناجم بسبب ضعف قواعد السلامة. ولقي 41 شخصا عامل منجم إثر انفجار العام الماضي في منجم فحم آخر شمالي تركيا.

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