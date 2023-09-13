وفد وزاري جزائري يصل إلى ليبيا تضامنا مع ضحايا إعصار دانيال

وصل وفد جزائري يقوده وزير الداخلية إبراهيم مراد، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، تضامنا مع ضحايا الإعصار " دانيال".

وضم الوفد الجزائري إلى جانب وزير الداخلية، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة، كوثر كريكو، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي إن الوفد الجزائري استقبل من طرف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

وأوضح ان مراد، نقل تعازي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لجمهورية ليبيا وللشعب اللبي في المحنة التي ألمت به على خلفية الإعصار دانيال" الذي ضرب البلاد وخلف العديد من الضحايا والمفقودين.

من جهة أخرى، أعلن التلفزيون الجزائري وصول 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية إلى مطار العاصمة الليبية طرابلس محملة بالمساعدات، لافتا إلى أن فريق الإنقاذ الجزائري سيتوجه إلى مدينة درنة المنكوبة بسبب الفيضانات.

كان الرئيس الجزائري وجّه في وقت سابق الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا، متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية.

