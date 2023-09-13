تتواصل عمليات الإنقاذ في المغرب، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يجري فيه تطهير الطرق الوعرة المغلقة من أجل الوصول للبلدات المنعزلة في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب المملكة مؤخرا.

وتسبب الزلزال، الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي، بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر، في انهيارات صخرية وإغلاق الطرق ما جعل من الصعب على فرق الإنقاذ الوصول إلى المناطق الجبلية.

وقال شاهد عيان يدعى إبراهيم إيدمو، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن قوات الجيش والدفاع المدني تمكنوا من نقل الجرحي إلى المستشفيات في مراكش، وتوصيل المساعدات الأساسية، بما يشمل المواد الغذائية والبطاطين إلى بلدات عديدة.

لكن المحطة الأخيرة التي تمكنت المركبات من الوصول إليها هي بلدتا إجوكاك وتلات نيعقوب، وهما من القرى الجبلية التي ضربها الزلزال في إقليم الحوز، مركز الزلزال.

وأوضح إيدمو أن جهود إزالة الصخور والركام من الطرق كانت بطيئة بسبب مخاوف من إحتمال حدوث إنهيارات صخرية جديدة.

وأشار إلى أن الطرق التي طهرتهتا السلطات ضيقة جدا لا تسمح بمرور مركبتين معا في الاتجاهين المتعاكسين، وتابع أن الأمر تطلب منه 4 ساعات للسفر من إجوكاك إلى مراكش، بدلا من أقل من ساعتين في الظروف الطبيعية.

وشوهدت الحفارات وهي تزيل الصخور من طريق ضيق يمر إلى أعلى الجبل.

ونقلت المروحيات العسكرية البطاطين المساعدات إلى المناطق النائية والجبلية التي لا يمكن الوصول إليها بالسيارات.

ووصل ضحايا الزلزال إلى أكثر من 2900 قتيل، و5530 مصاب حتى الآن.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، تضرر أكثر من 300 ألف شخص في مراكش وسلسلة جبال الأطلس الكبير من الزلزال.