 إعصار دانيال.. تعليق الدراسة في ليبيا لمدة 10 أيام - بوابة الشروق
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إعصار دانيال.. تعليق الدراسة في ليبيا لمدة 10 أيام


نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 11:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 11:06 م

علقت وزارة التربية والتعليم الليبية، الدراسة لمدة 10 أيام في كامل البلاد؛ تضامنا مع الطلبة في المناطق المنكوبة، اِعتبارا من يوم الأحد المُقبل.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الليبية "وال".

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