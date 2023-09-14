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علقت وزارة التربية والتعليم الليبية، الدراسة لمدة 10 أيام في كامل البلاد؛ تضامنا مع الطلبة في المناطق المنكوبة، اِعتبارا من يوم الأحد المُقبل.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الليبية "وال".