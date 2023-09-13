ثنائية فراتيسي تقود إيطاليا للفوز على أوكرانيا في تصفيات أمم أوروبا

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فاز المنتخب الإيطالي على ضيفه الأوكراني 2 /1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف المتصدر المنتخب الإنجليزي الذي لعب خمس مباريات، فيما خاض الفريق الإيطالي أربع مباريات.

على الجانب الأخر، يحتل منتخب أوكرانيا المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب الإيطالي.

وتقدم المنتخب الإيطالي عن طريق دافيد فراتيسي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 41، سجل أندريه يارمولنكو الهدف الوحيد للمنتخب الأوكراني.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على مضيفه منتخب مالطا 2 / صفر.

وسجل إليف إلماس الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف يوفان مانيف الهدف الثاني في الدقيقة 41.

ورفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف إيطاليا وأوكرانيا، فيما يحتل منتخب مالطا المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.