تراجع شعبية حزب العمال النيوزيلندي قبل 5 أسابيع من إجراء الانتخابات

تتراجع شعبية حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا قبل أقل من 5 أسابيع من إجراء انتخابات عامة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حزب العمال خسر نقطة مئوية لتصل نسبة الدعم له 28%، وذلك في الاستطلاع الذي أجرته شبكة وان نيوز/فيريان، ونُشر اليوم الأربعاء، في حين ارتفعت شعبية الحزب القومي المعارض بواقع نقطتين ليصل إلى 39%. وهذا يعد ثاني استطلاع هذا الأسبوع يظهر تراجع الدعم لحزب العمال قبل الانتخابات المقررة في 14 أكتوبر الماضي.

وفي حال تكررت هذه النتائج ليلة الانتخابات، سيتمكن الحزب القومي من تشكيل حكومة بمساعدة حزب " ايه سي تي" اليميني، الذي حظى بدعم بنسبة 10% في الاستطلاع.

ويحاول رئيس الوزراء كريس هبكينز، الذي ينتمي لحزب العمال، الذي تولى منصبه منذ أقل من ثمانية أشهر، إقناع الناخبين أن حزب العمال يستحق البقاء لفترة ثالثة في الحكم.

وفي ظل معاناة الأسر من أزمة تكاليف المعيشة، هاجم الحزب القومي الإدارة الاقتصادية لحزب العمال، حيث قال إن زيادة الانفاق أدى لارتفاع التضخم ورفع معدلات الفائدة.