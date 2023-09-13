أعلن البنك المركزي الياباني اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 3.2% في أغسطس الماضي، مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت للشهر الثلاثين على التوالي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام.

وقال المركزي الياباني، إن معدل النمو تباطأ لمدة ثمانية أشهر على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف البنك المركزي أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع المتداولة بين الشركات، بلغ 119.6 نقطة، مقارنة بـ 100 نقطة في عام 2020.

ويبدو أن تباطؤ وتيرة النمو يعكس تباطؤ التحركات الرامية إلى نقل التكاليف المرتفعة إلى أسعار المنتجات، فضلا عن التدابير الحكومية للحد من عبء ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز على الأسر.

وارتفعت أسعار 431 من أصل 515 سلعة، مقارنة بانخفاض خمسة من أصل 436 سلعة في يوليو الماضي، بحسب إحصاءات البنك المركزي الياباني.