وزيرة الهجرة تهيب بأهالي المفقودين في ليبيا التواصل مع الوزارة وإرسال بياناتهم

أهابت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهالي المفقودين المصريين في ليبيا، التواصل مع الوزارة وإرسال بياناتهم حتى يتسنى التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عن المفقودين، ولتحديد الأعداد الحقيقية للضحايا وتفاصيل إجلاء الجثامين.

وأعربت وزيرة الهجرة، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها للأسر المصرية ممن فقدوا أبناءهم جراء الإعصار دانيال، الذي وقع في ليبيا خلال الأيام الماضية، مؤكدة كذلك خالص مواساتها للشعب الليبي الشقيق في ضحاياه نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد.

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة تنسق مع جميع السلطات المعنية للتعرف على حجم تأثير هذه الكارثة الإنسانية على أبنائنا من المصريين المتواجدين في ليبيا، وفي هذا الإطار تعمل وزارة الهجرة على تحري الدقة والتأكد من أسماء وأعداد من أضيروا من أبنائنا جراء الإعصار.

وذكرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنها تتابع تتطورات الأزمة على مدار الساعة، وللتواصل معها للإبلاغ عن بيانات المفقودين يكون عبر موقع الوزارة وأرقام غرفة العمليات عبر الواتس آب: 00201222826111 00201111384838