أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه.

جاء ذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان السودان أنه غير مرحب به في الدولة التي مزقها الصراع، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة باستبدال بيرتس؛ لأنه يشكّل مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة، على حد تعبيره.

وقال البرهان في رسالته لأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة، ولا يساعد بتنفيذ تفويض يونيتامس.

وأضاف البرهان "بيرتس مارس التضليل في تقاريره بزعمه أن هناك إجماعا حول الاتفاق الإطاري، وما كان لحميدتي أن يتمرد لو لم يجد إشارات تشجيع من أطراف بينها بيرتس، ونطلب اختيار بديل له؛ حفاظا على العلاقة بين الأمم المتحدة والسودان".