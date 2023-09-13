محمود سعد: الإعلام لن ينتهي إلا بنهاية البشرية وعلينا إتاحة الفرصة أمام الشباب لصنع المستقبل

قال الإعلامي محمود سعد، إن الإعلام الرقمي أصبح لغة العصر حالياً، لأنه بات بإمكان أي شخص أن يترك بصمة من خلاله، مضيفا أن الإعلام لن ينتهي إلا بنهاية البشرية، لكن علينا فقط إتاحة الفرصة أمام الشباب لصنع المستقبل.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "من الإعلام التقليدي إلى الجديد.. خطاب لمسيرة إعلامية"، نظمها نادي الشارقة للصحافة، في منصة "حديث الاتصال الحكومي" ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة خلال يومي 13 و14 سبتمبر الجاري تحت شعار "موارد اليوم… ثروات الغد".

وأوضح سعد، أن وسائل التواصل الاجتماعي تمتلك العديد من المميزات تجعلها تتفوق على وسائل الإعلام التقليدية؛ أبرزها وجود مساحة كبيرة من الحرية بعكس وسائل الإعلام التقليدية التي تعتمد على ضوابط مُلزمة، فضلاً عن كون النجاح فيها لا يعتمد على المحسوبية والمحاباة، وبإمكان أي شخص أن يصل إليه طالما أنتج محتوى يحظى بإعجاب المتابعين.

وقال: "لابد من نسيان الإعلام التقليدي والنظر لما هو جديد، حتى تصبح لدينا القدرة على ابتكار إعلام عصري يعمل وفق متطلبات المرحلة؛ فالحياة تفرض قواعد جديدة ومتغيرة، والإعلام لن ينتهي إلا بنهاية البشرية، لكن علينا فقط إتاحة الفرصة أمام الشباب لصنع مستقبلهم".