تفاصيل رسالة من البيت الأبيض إلى الإعلام الأمريكي بعد فتح الكونجرس تحقيقا لعزل بايدن

بعث البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، برسالة إلى كبار المسئولين التنفيذيين في وسائل الإعلام الأمريكية تحثهم على تكثيف تدقيقهم حول ادعاءات الجمهوريين في مجلس النواب ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد إعلان رئيس المجلس، كيفن مكارثي، بدء تحقيق لمساءلة بايدن بهدف عزله.

- تحقيق قائم على أكاذيب

وكتب إيان سامز، المتحدث باسم البيت الأبيض، في رسالة حصلت عليها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "حان الوقت لوسائل الإعلام لتكثيف تدقيقها ضد الجمهوريين في مجلس النواب، وذلك بعد بدء تحقيق قائم على الأكاذيب".

وطلب البيت الأبيض من المؤسسات الإخبارية أن تكون أكثر وضوحا في تغطيتها حول مساءلة بايدن، وألا تقع فريسة لفخ "التكافؤ الزائف".

وكتب سامز: "في البيئة الإعلامية الحديثة، حيث يروج الكذابون يوميا لمعلومات مضللة، وبالتالي فإن المعالجة الإخبارية التي تفشل في فك عدم شرعية الادعاءات التي يبني عليها الجمهوريون في مجلس النواب أفعالهم، لا تؤدي إلا إلى توليد الارتباك وإخفاء الحقيقة".

بدوره، قال مسئول بالبيت الأبيض مطلع على الأمر، إن الرسالة (التي أوردت أن تحقيق مساءلة بايدن بدون أدلة داعمة)، يجب أن تطلق "أجراس الإنذار" للمؤسسات الإخبارية، على حد تعبيره.

وبُعثت الرسالة إلى المديرين التنفيذيين في أكبر المؤسسات الإخبارية الأمريكية، ومن بينها "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" و"فوكس نيوز" و"أسوشيتد برس" و"سي بي إس نيوز" وغيرها.

وتأتي تلك الرسالة، بعد يوم واحد من إعلان مكارثي أنه وجه ثلاث لجان في مجلس النواب لبدء تحقيق في مساءلة بايدن بهدف عزله.

وسعى الجمهوريون في مجلس النواب، الذين نفى معظمهم ارتكاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لأية مخالفات، إلى تصوير بايدن "بدون دليل" على أنه سياسي فاسد يشارك في أنشطة غير مشروعة.

- التصدي للمعلومات المضللة

وبحسب "سي إن إن"، رغم نشر المؤسسات الإخبارية الأمريكية عدد لا يحصى من التحقيقات بشأن المساءلة، إلا أنها فشلت في كثير من الأحيان في التصدي للمعلومات الخاطئة والمضللة التي يروج لها الجمهوريون في تغطياتهم، ما أحبط المسئولين في البيت الأبيض الذين يعتقدون أن وسائل الإعلام يجب أن تفعل المزيد لتبديد الأكاذيب.

وأمس، أطلق مكارثي تحقيق المساءلة دون تصويت رسمي في مجلس النواب في محاولة لاسترضاء التيار اليميني المتطرف داخل الحزب الجمهوري.

ولم تقدم التحقيقات التي قادها مجلس النواب الجمهوري بشأن بايدن أي دليل مباشر على أن الرئيس الأمريكي استفاد ماليا من عمل نجله هانتر في الخارج.