«الصناعة» تستهدف زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى لـ20% سنويا

وزير التجارة: طرحنا 30 مليون متر أراضى صناعية لم يستغل منها سوى 15% فقط

أحمد سمير: مصر تطلق استراتيجية الصناعة الوطنية ٢٥ أكتوبر

الانتهاء من إعداد مشروع قانون بالصناعات المستفيدة من الإعفاءات الضريبية



قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تنفذ حاليا خططا جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنويا حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصرى خلال ٢٠٢١.

جاء ذلك مساء أمس الاول الثلاثاء، خلال ندوة عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى تحت عنوان «تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات»، بمشاركة سامح شكرى وزير الخارجية، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ومعتز رسلان رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكندى، وعدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.

وأوضح سمير، أن الدولة طرحت فى عام 2016 ما يقرب من 30 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية، موضحا أن نسبة المشاريع التى تم تنفيذها لا تتخطى 15% من مساحة الأراضى المطروحة.

ووفق وزير التجارة ستطلق مصر فى ٢٥ أكتوبر المقبل استراتيجية الصناعة الوطنية بالتعاون مع شركة دولية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن جميع المحاور الصناعية وربط الصناعة المصرية مع متغيرات القطاع الصناعى حول العالم.

وتابع أنه يتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بالصناعات المستفيدة من الإعفاءات الضريبية وعرضها على مجلس النواب دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن بعض الصناعات الخاصة سترفع الإعفاءات الضريبية بها إلى ١٠ سنوات بدلا من ٥ سنوات.

وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتى تضمنت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أثرت سلبا على الاقتصاد المصرى كغيره من اقتصادات العالم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعى وجعله قادرا على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف حاليا على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية، حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات التى شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعى مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، مضيفا أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين وتوفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصرى ومن ثم زيادة الصادرات.

وتابع أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محليا بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعى وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات، حيث يجرى حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، حيث يجرى إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.

وأكد أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتى تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية فى حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.

وأضاف أن الوزارة أصدرت خلال عام واحد نحو 7200 رخصة صناعية، كما أتاحت 4.7 مليون متر أراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت أخيرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.