قال الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن حالة البحر هادئة والرايات الخضراء مرفوعة، مؤكدا أن الطقس معتدل مشمس رغم تداعيات العاصفة دانيال المصاحبة برياح متوسطة الشدة، مشيرا إلى أن نسب الإشغال اليوم الأربعاء، على الشواطئ لم تتعد 60% في القطاعين الشرقي والغربي.

وأوضح عبدالرازق، في تصريحات صحفية خاصة، أن الرايات الخضراء تسمح بالنزول للمياه، واللون الأصفر يعني حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحذر، واللون الأحمر معناه أن حالة البحر لا تسمح بنزول المياه، خاصة إذا كنت لا تجيد السباحة ويفضل الالتزام بالمساحة المحددة للسباحة حتى وإن كنت تجيد السباحة.

وناشد الرواد، الامتناع عن دفع الإكرامية، موجها بضرورة التواصل مع الإدارة مباشرة لاسترداد حقوقهم حال فرضها من العامل.

وشدد عبدالرازق، على عدم إلقاء أي مخلفات في البحر أو على الرمل للحفاظ على الشاطئ، موجها بعدم الخروج بملابس البحر للمحافظة على الآداب العامة.

وأشار عبدالرازق، إلى أن دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا، مؤكدا استمرار أعمال الصيانة والنظافة.