وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ زيارة للولايات المتحدة

بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارة تستغرق عدة أيام للولايات المتحدة استهلتها بزيارة لولاية تكساس يوم الثلاثاء.

والتقت بيربوك بحاكم ولاية تكساس جريج أبوت، وهو جمهوري مناهض للهجرة، ناقشت معه دعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا، بالإضافة إلى قضايا "لدينا فيها رأي مختلف تماما"، بما في ذلك حقوق السلاح وحقوق المرأة في تقرير المصير.

ويشغل أبوت منصبه منذ عام 2015 وهو مثير للجدل للغاية بسبب سياسته التقييدية للهجرة ودعوته لقوانين الإجهاض الصارمة، من بين أمور أخرى.

وقالت الوزيرة الزائرة إن هناك حوالي 150 شركة ألمانية تنخرط في الولاية، بما في ذلك بعض الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا النظيفة.

وقبل الزيارة، وصفت بيربوك تكساس بأنها مقياس للولايات المتحدة في المستقبل، واصفة أيضا ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة بأنها "قوة اقتصادية".

وتهدف وزيرة الخارجية الألمانية إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا والتحديات التي تفرضها الصين، حسبما قالت لدى انطلاقها في الرحلة التي تستغرق عدة أيام في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وقالت بيربوك إنه يجب على واشنطن وبرلين أن تكونا قادرتين على الاعتماد على بعضهما البعض "غدا وبعد غد، لتوحيد القوى ودفع الأمور إلى الأمام معا".