منتخب الأرجنتين يهزم بوليفيا بثلاثية في تصفيات مونديال 2026

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حقق منتخب الأرجنتين فوزًا ثمينًا على نظيره البوليفي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب هيرناندو سيليس اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

افتتح أهداف المباراة لمنتخب الأرجنتين اللاعب إنزو فرنانديز في الدقيقة الـ 31، قبل أن يضيف زميله نيكولاس تاجليافيكو الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب نيكولاس جونزاليس الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بثلاثية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب الأرجنتين رصيده للنقطة السادسة في صدارة ترتيب تصفيات مونديال 2026، فيما تجمد رصيد بوليفيا دون نقاط بالمركز الأخير.