 الهند تقر 199 مليون دولار لتوسيع شبكة توصيل الغاز للأسر الفقيرة - بوابة الشروق
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الهند تقر 199 مليون دولار لتوسيع شبكة توصيل الغاز للأسر الفقيرة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 3:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 3:13 م

صرح وزير الإعلام والإذاعة الهندي أنوراج تاكور، بأن الحكومة الاتحادية تعتزم إنفاق 16.5 مليار روبيه (199 مليون دولار) لدعم التكلفة الأولية لتوسيع شبكة توصيل وصلات غاز الطبخ المحلي لـ7.5 مليون أسرة فقيرة.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ستوفر الحكومة الاتحادية تكلفة المواقد التي تدعم الغاز المسال وأول أسطوانة ويجب دفع عربون مقدم للحصول على الإمدادات.

وتقرر توفير وصلات الغاز الجديدة والميزانية على مدار ثلاث سنوات مالية اعتبارا من أبريل 2023.

وهناك طلب على 1.5 مليون وصلة جديدة بموجب خطة الدعم هذه اعتبارا من 31 أغسطس، بحسب البيان.


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