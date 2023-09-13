استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، حيث سجل سعر الدولار بالبنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

واستقر "اليورو" بالبنك المركزي عند 33.0 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع، واستقر الجنيه الإسترليني عند 38.4 جنيه للشراء و38.60 جنيه للبيع، واستقر الريال السعودي عند 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 99.87 جنيه للشراء و100.31 جنيه للبيع.

وفي بنك الأهلي المصري، استقرت أسعار الدولار لتصل إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو عند 33.01 جنيه للشراء و33.20 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 38.27 جنيه للشراء و38.56 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 99.0 جنيه للشراء و100.01 جنيه للبيع، والريال السعودي سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر، سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو عند 33.01 جنيه للشراء و33.20 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 38.27 جنيه للشراء و38.56 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 99.0 جنيه للشراء و100.01 جنيه للبيع، والريال السعودي سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.