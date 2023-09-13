الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية تنشئ غرفة طوارئ بمدينة درنة

أصدر رئيس الهيئة الليبية للإغاثة عبد الله الخفيفي، تعليماته لمديري الإدارات بتشكيل غرفة طوارئ داخل فرع الهيئة بمدينة درنة.



حيث تتولى تقييم الأوضاع الإنسانية، والاهتمام بإيواء النازحين والمتضررين جراء انهيار سدود الأودية بالمدينة، وذلك من خلال الاستعانة بالمرافق العامة كمقار المدارس والجامعات والمعاهد، وتجهيزها بالاحتياجات الإيوائية والغذائية ومستلزمات العناية والنظافة الشخصية، بدعم من جهاز طارق بن زياد للإنتاج والخدمات، الذي يتولى توفير الاحتياجات الضرورية اللازمة، وأيضا استلام المعونات والمساعدات العينية