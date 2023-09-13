مع توالي المشاهد المأساوية التي توثّق أهوال فيضانات ليبيا، تنتشر العديد من اللقطات التي يُزعَم أنها تخص الكارثة، لكن سرعان ما يتضح أنها عبارة عن إدعاء مزيف.

أحد المقاطع المنتشرة على موقع «إكس»، زعم ناشره أنه يوثق إعصار ليبيا عن قرب، وقال إن المنازل تتطاير في السماء كالأوراق.

مقطع لإعصار ليبيا عن قرب، شي مهول..

البيوت تتطاير في السماء كالأوراق!

نسأل الله العفو والعافية.

اللهم الطف بهم وعافي مبتلاهم وارحم موتاهم واجبر كسرهم.#إعصار_دانيال #ليبيا_تستغيث #زلزال_المغرب #صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/xOrTxTgQmd — د. خميس الحمد (@doctorkhamis22) September 13, 2023

صحيح أن الفيديو كان مأساويا بشكل كبير، لكنه عبارة عن ادعاء مزيف، فالمقطع هذا يعود إلى إعصار ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن اللقطات المزيفة تُظهر طبيعة جغرافية وسكنية مخالفة بشكل كبير لليبيا.

ففي الرابع من مايو من العام الماضي، نُشر هذا المقطع على موقع يوتيوب (وتحديدا بعد الثانية 15 من المقطع المزيف).

ويوثق المقطع الأصلي، إعصارا عنيفا دمر المنازل والممتلكات في كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية، برياح تبلغ سرعتها 165 ميلاً في الساعة.

في الفترة نفسها من العام الماضي، نشرت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية لقطات تخص الفيديو الأصلي للإعصار الذي ضرب الولاية الأمريكية.

وقال موقع قناة "ary"، إن إعصارا ضخما في ولاية كانساس الأمريكية ولد رياحًا تبلغ سرعتها 165 ميلاً في الساعة، ودمر أكثر من 1000 منزل ودمر الممتلكات في دائرة نصف قطرها 13 ميلاً.

وتعرضت ليبيا لعاصفة دانيال العنيفة التي أحدثت فيضانات وسيولا حادة، في كارثة خلفت أكثر من 5300 قتيل، بجانب آلاف المفقودين.