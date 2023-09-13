المنتخب السويسري يفوز على أندورا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024

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فاز منتخب سويسرا على ضيفه منتخب أندورا 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا العام المقبل.

وسجل أهداف المنتخب السويسري سيدريك إيتن وجرانيت تشاكا في الدقيقتين 49 و84 وشيردان شاكيري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب السويسري رصيد إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب أندورا عند نقطتين في المركز السادس الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب رومانيا على منتخب كوسوفو بهدفين نظيفين أحرزهما نيكولاي ستانسيو وفالنتين ميهايلا في الدقيقتين 83 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد فيدات موريكي لاعب منتخب كوسوفو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب كوسوفو عند أربع نقاط في المركز الخامس.