رومانو: : هازارد على أعتاب الاعتزال

أشار الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو أن إيدين هازارد لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق، قد يتخذ قرار الاعتزال.

لم يتخذ هازارد قرارًا نهائيًا بعد، لكن يبدو أن التقاعد يظل احتمالًا ملموسًا للمهاجم البلجيكي، الذي يناقش مستقبله مع عائلته والمقربين منه.

يتمتع هازارد بمسيرة رائعة على أعلى مستوى، حيث أثبت نفسه بقوة كواحد من أفضل اللاعبين المهاجمين في كرة القدم العالمية لسنوات عديدة أثناء وجوده في تشيلسي.

ومع ذلك، لم تسر الأمور بسلاسة تامة بالنسبة للاعب البالغ من العمر 32 عامًا في الآونة الأخيرة، حيث كان يعاني من أجل اللياقة البدنية والشكل خلال فترة وجوده في ريال مدريد.

وقال رومانو :" هناك الكثير من التكهنات حول إيدن هازارد ، الذي لا يزال لاعبًا حرًا، لكن في الوقت الحالي ليس لدي أي علم بأي شيء ملموس " .

وأضاف رومانو: "هناك الكثير من الشائعات، لكن لم يحدث أي شيء، لأنه في الوقت الحالي لا يزال هازارد يناقش مع عائلته والمقربين منه بشأن الاعتزال" .

وواصل: "اعتزال هازارد هو احتمال ملموس، لكنه ليس قرارًا نهائيًا بعد، وأعتقد أنه عندما نتحدث عن قرار كبير مثل هذا للاعب مهم مثل هازارد، أحب أن أكون محترمًا ".

وأشار :" اللاعب هو الذي يجب عليه اتخاذ القرار والتواصل، وليس بالنسبة لي أو بالنسبة للصحفيين الآخرين بشكل عام ".

واختتم: "بالتأكيد يفكر في التقاعد، لكن دعونا نرى ما سيقرره، ويمكنني أن أقول إن كل الشائعات حول الأندية البلجيكية، أو العودة إلى تشيلسي أو أندية أخرى، لم يكن أي من هذا ملموسًا أو صحيحًا".