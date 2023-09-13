السوداني: العراق يقدم تسهيلات للشركات الكبرى العاملة في مجال الكهرباء

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تعمل على تقديم المزيد من التسهيلات للشركات الكبرى العاملة في مجال الكهرباء والطاقة بوصفه مجالاً حيوياً تعتمد عليه القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.



وأكد السوداني، خلال استقباله المدير التنفيذي لشركة ستيلر إنرجي الأمريكية بيتر غيبسون، أن الحكومة العراقية تهتم "بتوسيع مشاريع الدورات المركبة في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية الذي يشكّل أولوية مهمة في البرنامج الخدمي والتنموي".



حسب بيان صحفي للحكومة العراقية، جدّد غيبسون عزم شركة ستيلر إنرجي وتعهدها بإيفاء التزاماتها مع العراق، والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين شبكات النقل والتوزيع، بما يتناسب مع زيادة الأحمال والطلب على الطاقة الكهربائية.