المركزي الأوروبي يؤكد تضرر جاذبية البنوك بسبب ضريبة الأرباح الاستثنائية في إيطاليا

حذر البنك المركزي الأوروبي من الآثار الجانبية السلبية لضريبة الأرباح الاستثنائية المثيرة للجدل، التي تعتزم الحكومة الإيطالية فرضها على البنوك.

وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في مقال نشره على الموقع الإلكتروني للبنك، اليوم، إن "الضريبة الاستثنائية يمكن أن تجعل حصول البنوك على مساهمات أو تمويلات جديدة أعلى تكلفة، حيث ستقل شهية المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مؤسسات الإقراض الإيطالية".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا المقال يضيف صوتا قويا للمعسكر المناوئ لهذه الضريبة التي أقرتها حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وأحالتها إلى البرلمان منتصف الشهر الماضي لتمريرها.

وقال اتحاد البنوك الإيطالي أيه.بي.آي في بيان أمس، إن الضريبة ستزيد الشكوك حول توافقها مع المبادئ الدستورية في إيطاليا.

وتأمل الحكومة الإيطالية في الحصول على ما يصل إلى 3 مليارات يورو (3ر3 مليار دولار) من الضريبة الجديدة المثيرة للجدل.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه في حين لم تعلن الحكومة عن الحصيلة المتوقعة للضريبة الجديدة المقترحة على الأرباح الإضافية للبنوك، يتوقع المسئولون أن تتراوح بين ملياري و3 مليارات يورو.

ويتوقع بنك إنتيسا سان باولو، أكبر بنوك إيطاليا، دفع أقل من مليار يورو (1ر1 مليار دولار) كضرائب إضافية بسبب ضريبة الأرباح الاستثنائية الجديدة التي تعتزم حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني فرضها على البنوك في إيطاليا.

وقال جيان ماريا جروس بيترو رئيس مجلس إدارة إنتيسا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "لا أعتقد أن ضريبة الأرباح الاستثنائية ستكون مأساوية بالنسبة للقطاع المصرفي الإيطالي والذي يحقق أداء جيدا بفضل مرونة الاقتصاد".