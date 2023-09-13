انهيار منزل من 3 طوابق وتصدع آخر بمركز جهينة في سوهاج

انهار منزل مكون من ثلاث طوابق، وتصدع منزل آخر مجاور له في قرية عنبيس بمركز جهينة في سوهاج، حيث تم الدفع بكل الأجهزة المعنية إلى مكان الانهيار، وفرض كردون أمني بالمنطقة المحيطة، وجارٍ إخلاء المنزل المتصدع من قاطنيه.

ونتج عن انهيار المنزل وتصدع الآخر إتلاف جميع المنقولات المنزلية بهما، وخسائر جهاز 4 عرائس تحت أنقاض المنزل، وتم إخلاء المنزل الثاني من قاطنيه.

وترجع الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بانهيار منزل مكون من ثلاث طوابق مبني بالطوب الأحمر، والأسمنت وبعض الأعمدة، ويسكن المنزل الأول 5 أشقاء، وهم "زارع محروس محمد 79 سنة، بالمعاش، وحسانين زارع محمد 45 سنة، ومحمد زارع محروس 37 سنة، دبلوم صنايع، وحمدي زارع محروس 39 سنة، ورمضان زارع محروس 49 سنة".

وانحصرت الخسائر في إتلاف 5 شقق مجهزة، وبعض الطيور وتجهيزات 4 عرائس ونتج عن الانهيار تصدع وسقوط جزء من حائط مجاور للمنزل المنهار ملك محمد محروس سلامة 72 سنة، مزارع.

وجارٍ إخلاء المنزل خوفا من حدوث انهيار مفاجئ له، وتم إبلاغ التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة لإعداد التقرير اللازم حول الواقعة، وعما إذا كان قد صدر قرار إزالة للمنزل قبل ذلك من عدمه.