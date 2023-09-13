ديشان وكومان يدعمان بوجبا بعد سقوطه في اختبار المنشطات

حرص ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم وكينجسلي كومان، على دعم بول بوجبا الذي تم إيقافه بشكل مؤقت بعد سقوطه في اختبار تعاطي المنشطات في إيطاليا.

وتم الإعلان يوم الاثنين الماضي أن نتيجة اختبار تعاطي المنشطات الخاصة ببوجبا جاءت إيجابية لهرمون التستوستيرون وذلك عقب مباراة يوفنتوس أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي التي أقيمت يوم 20 آب/أغسطس، حيث كان اللاعب يجلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء.

وإذا ثبتت إدانته بتعاطي المنشطات، فإن بوجبا /30 عاما/ من الممكن أن يحصل على عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوام.

وقال ديشان وكومان عقب خسارة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الألماني 1 / 2 في مباراة ودية أمس الثلاثاء إنهما يعتقدان أن بوجبا بريء.

ونقلت صحيفة "ليكيب" تصريحات لكومان قال فيها :"كلنا نعرف بوجبا. عندما يحدث شيء مثل هذا لا يمكننا الاعتقاد للحظة أن هذا الامر كان متعمدا".

وأضاف :"كلنا ندعم بوجبا، إنه صديق مقرب، وجزء من العائلة".

وقال ديشان :" بالطبع تفاجأت مثل المجموعة كلها. تحدثت معه لفترة وجيزة. لا يمكنني القول لماذا تم اكتشاف مثل هذه المادة في جسده. ولكنني سأدعمه. لديه القوة والشخصية لعبور هذه اللحظات الصعبة للغاية".

كما دافع عادل رامي، لاعب المنتخب الفرنسي السابق، عن بوجبا.

وقال :" إنه شخص جيد ولا يمكنني أن أتهمه. أعلم ان الكثيرين يميلون إلى اتهامه. ولكن ليس أنا، لأننا محاطون بالعديد من الأشخاص، مدربين اللياقة، علماء التغذية. سأنتظر وأرى. ولكنني متأكد أنه لم يفعل هذا عن عمد".