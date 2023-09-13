الأمن الفلسطيني ينفي تلقي أجهزة ومعدات من خلال إسرائيل

قال مسئول فلسطيني، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تحصل على أجهزة ومعدات من خلال إسرائيل وأن التقارير عن ذلك" تحريض".



وصرح الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن "ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية".



وذكر أن "من حق السلطة الوطنية الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كي تمارس عملها الاعتيادي، حفاظاً على أمن المواطنين وحماية لحقوقهم وسلمهم الأهلي".



يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه منذ تشكيل الحكومة الحالية قبل أشهر "لم تنقل أي سلاح إلى السلطة".



وذكر نتنياهو، في مقطع فيديو، أن "ما فعلناه هو تنفيذ قرار اتخذه وزير الدفاع (السابق) بيني جانتس بنقل عدد من العربات المدرعة لتحل محل مركبات مدرعة أخرى أصبحت قديمة".



فيما قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن وزير الدفاع الحالي يوآف جالانت لم يصادق على نقل أي أسلحة للسلطة، منذ أن تولى منصبه في مطلع العام الحالي، وذلك بعد انتقادات من أحزاب مشاركة في الحكومة للأمر.



وتحدثت تقارير إسرائيلية عن " نقل أسلحة من قواعد عسكرية أمريكية في الأردن إلى السلطة الفلسطينية بمصادقة الحكومة الإسرائيلية.