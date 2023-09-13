الاتحاد الأوروبي: توفير معدات وتمويل للمساعدات الإنسانية لمواجهة كارثة ليبيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيوفر معدات لمواجهة الكوارث، وتمويلا للمساعدات الإنسانية تبلغ قيمته 500 ألف يورو (536 ألفا و545 دولارا) إلى ليبيا.

وقالت المفوضية الاوروبية إن دول ألمانيا ورومانيا وفنلندا، التابعة للاتحاد الأوروبي، قدمت مساعدات تشمل خياما وأسرّة ميدانية وبطاطين و80 مولدا كهربائيا ومواد غذائية وخيام المستشفيات وخزانات مياه.

وأوضحت المفوضية أن تمويل المساعدات الإنسانية سيذهب إلى المنظمات "الميدانية، لتوفير إمدادات صحية وأخرى خاصة بالمياه والصرف الصحي، منقذة للحياة".

وجاء في بيان صحفي أن الممثلية الليبية لدى الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، طلبت من الاتحاد الأوروبي المساعدة أمس الثلاثاء، بعد أن أسفرت الفيضانات عن مقتل أكثر من 5000 شخص.