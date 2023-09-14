أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن التواجد على صدارة اللاعبين العالمية في خوض المباريات الدولية شئ صعب، مشيرا إلى أن الكرة المصرية تتشرف بوجود حسام حسن عميد لاعبي العالم السابق ثم حصولي عليها من النجم السعودي محمد الدعيع.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كل هذه الألقاب الشخصية تأتي نتاج عمل جماعي، وبالتأكيد نجاحي مع المنتخب المصري في الوصول لنهائيات البطولات وخوض عدد كبير من الألقاب جعلني أحقق لقب شخصي في وقت سابق، والاستمرارية أيضا شئ جيد وهي ضرورة المثابرة والاجتهاد".

وأضاف:"لم ابتعد عن منتخب مصر سوى فترة الإصابة بالصليبي، لكن أنا دائمًا كنت مع المنتخب، والتواجد دوليًا باستمرار لابد أن يكون وراءه دوافع كبيرة، وكنت طول الوقت أشعر بأنني لم أحقق ما أريده، وتجديد الدوافع شئ جيد ولقد لعبت 18 عاما متواصل مع الفراعنة، فترة الغياب كانت بسبب الإصابة".

وواصل: "بالنسبة لـ أنتوني موديست المنضم للأهلي حديثا، وما يتعلق بالسن، الأمر يتعلق بالقدرات الفنية ومدى العطاء داخل الملعب، وحصلت على جائزة أفضل لاعب في امم افريقيا وانا عندي 36 سنة، ومسألة السن لا تعنيني في شئ، ولازال هناك لاعبين مثل عبدالله السعيد يقدمون مستوى جيد في الفترة الحالية".

وزاد: "تشرفت بالتواجد في الجيل الذهبي كلهم أسماء كبيرة كانوا يقاتلون طوال الوقت للتواجد واللعب بصفة أساسية، وهذه رسالتي لأي نجم موجود بأن عليك القتال دائمًا من أجل اللعب باستمرار، بالإضافة لتجديد الدوافع من أجل الاستمرار في تقديم المستوى الأفضل".

وأكمل: "أحمد حجازي لاعب من رائحة الجيل الذهبي، طول الوقت يقاتل ويجتهد، وكذلك أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وطارق حامد وهم عناصر جيدة، تسعى لتقديم أفضل مستوى داخل الملعب، ولا أحب فكرة المقارنات بين الجيل الحالي والجيل السابق لكن هناك عناصر كانت تستحق اللعب في الجيل الذهبي".

وأتم: "لابد أن يدرك اللاعبين قيمة المنتخب الوطني وهو أهم "مليون مرة" من أي نادٍ، منتخب مصر تأثرت مكانته في إفريقيا بسبب تفضيل الأندية، وعدم إعطاء الأولوية للمنتخب الوطني، وسبق وصلنا للمركز التاسع على العالم، ولم يصلها أي منتخب افريقي حتى المغرب التي تواجدات في المربع الذهبي للمونديال احتلت المركز الـ11 عالميًا".