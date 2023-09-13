قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المشهد اليوم بليبيا يختلف عن الأيام الماضية منذ حدوث عاصفة دانيال.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن حجم الدمار الحقيقي بدأ يظهر فعليا على جميع الاتجاهات، حيث اقترب عدد الضحايا من سبعة آلاف قتيل، بخلاف البلاغات عن المفقودين التي تخطت 9000 بلاغ.

وتابع: «بدأت تظهر أمامنا العقبات والتحديات الحقيقية، فجميع الطرق بما فيها الفرعية مدمرة تماما في مناطق أخرى بخلاف درنة».

وأشار إلى أن هناك مناطق اختفت من الأرض كلية، إذ غطاها التراب أو الطين في منطقة الجبل الأخضر، فكلها ذهبت إلى البحر وأصبحت أحجار فقط.

وتابع: «الجميع يهتم بالجانب الإنساني وما تم بتقديم الدعم والبحث والإنقاذ سواء على المستوى المحلي أو الدولي، جميع الليبيين توحدوا وتضافروا، فاليوم هذا الصباح وصلت وحدات عسكرية من طرابلس وكذلك وصلت أعداد كبيرة للغاية من المتطوعين، يأتي ذلك علاوة على الدعم الدولي مطار بنينا وطبرق بالجبل الأخضر».

وأشار إلى أن دولاً عديدة ترسل المساعدات حسب قدرتها، مؤكدا استمرار الجسر الجوي المصري حتى هذه الساعة، فضلا عن استمرار الجسر البري عبر مخرج السلوم بعشرات ومئات المعدات الثقيلة التي تحمل كل ما يلزم من الناحية الهندسية لإصلاح الطرق والبحث والإنقاذ.

