الأردن يعرب عن تعازيه لليبيا في ضحايا إعصار دانيال

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن تعازيه لليبيا في ضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت عددا من مناطق الشرق الليبي مؤخرا.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء.

وجدد الملك عبد الله الثاني "التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب ليبيا الشقيقة وشعبها العزيز بهذا المصاب الأليم، معربا عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".

وبحسب آخر الاحصاءات، بلغ عدد القتلى جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا جراء العاصفة دانيال يوم الأحد الماضي، 5200 شخص.

وقال تامر رمضان، مدير مكتب ليبيا بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن نحو 10 آلاف شخص أصبحوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص في درنة نزحوا بسبب العاصفة دانيال.

كان المنفي قد أعلن أول أمس الاثنين ان مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.