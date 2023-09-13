مقتل جنديين سوريين وإصابة 6 في ضربة إسرائيلية على طرطوس

قُتل جنديين سوريين وأصيب ستة آخرون، اليوم الأربعاء، في ضربة جوية إسرائيلية على مدينة طرطوس الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء، عن مصدر عسكري قوله "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وشنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف يقال إنها إيرانية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها تجنبت في الغالب قصف المحافظات الساحلية حيث تتركز الأصول العسكرية الروسية الرئيسية، وفقا لوكالة رويترز.

ويقول خبراء عسكريون إسرائيليون وآخرون من المنطقة إن الضربات جزء من تصعيد لصراع يهدف إلى إبطاء وتيرة ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا.

وكانت الضربات قريبة من القاعدة الوحيدة للبحرية الروسية على البحر المتوسط ​​في ميناء طرطوس حيث ترسو سفن حربية روسية، بينما تقع قاعدة حميميم الجوية الرئيسية لموسكو أيضا في محافظة اللاذقية القريبة.