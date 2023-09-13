مصطفى الفقي: مساعدات مصر للمغرب وليبيا توضع بميزان ريادتها في المنطقة

علق الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، على المساعدات التي تقدمها مصر للمغرب وليبيا في الأزمات والكوارث الطبيعية التي تعرضت لها، مؤكدا أن مصر لا تترك أي دولة عربية تتعرض لأزمة أو نكبة إلا وتهرع لمساعدتها.

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن المساعدات التي تقدمها مصر لكلا من المغرب وليبيا، سيحسب لها في ميزان الريادة؛ لأنها تقف بجوار الأشقاء في الكوارث والأزمات، منوها بأن تعرض سوريا وتركيا للزلزال المدمر، كان بداية للانفتاح المصري التركي، والاتصال الهاتفي من الرئيس السيسي بنظيره التركي وإعلانه التضامن مع بلاده.

وأوضح أن هذه الأحداث كانت بداية تلتها عدة لقاءات، أذابت الجليد بين البلدين، مشيرا إلى أن دبلوماسية الكوارث تعمل نقلة مفاجئة من الممكن أن تغير الأوضاع، مثلما حدث في زلزال سوريا الذي غير موقف الدول العربية وجعلها دولة تعود إلى الحاضنة العربية.

وأشار إلى أن الدولة الليبية محسوبة تاريخيا على الجوار المصري، لذلك التقارب الجغرافي يولد في بعض الأحيان اهتماما أكثر، منوها بضرورة وقوف مصر بجانب الأشقاء في ليبيا.

وذكر أن ما يحدث في ليبيا قد يكون إنذارا للشعب الليبي والخلافات الدائمة وعدم الاستقرار لكي يبحث في مشاكله الحقيقية والتحديات والكوارث التي تأتيه من كل جانب، وقد يكون بمثابة صفعة للإفاقة.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت الحداد ثلاثة أيام في مصر، تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، والفيضانات العارمة التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق ليبيا، الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

وقال بيان رئاسي، إن الرئيس السيسي أمر بإعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا.