توجهت طواقم طبية متخصصة من مركز الكلى بنغازي، إلى مدينة درنة، لتشغيل مركز الكلى بدرنة وتقديم الخدمات لمرضى الغسيل الكلوي.



وفى تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، أكد مدير مركز الكلى حسن عياد الفسي: "أن الفرق الطبية تتواجد من يوم أمس الإثنين، بمركز الكلي بيت ثامر- (40) كيلو متر غرب درنة- ، بعد أن تعذر تشغيل وحدة الكلى درنة، بسبب انقطاع الكهرباء والاعتماد علي المولدات، وتم التنسيق مع مدير مركز كلي بيت ثامر أستاذ محمد صالح، ليكون المركز نقطة تقدم الخدمات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي من مدينة درنة".



وذكر الفسي أن الطواقم الطبية، استقبلت اليوم الثلاثاء المرضى، وقدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة، بالتعاون مع فرق الانقاذ المحلية والهلال الأحمر الليبي، كما وجه نداء بضرورة توفير المستلزمات الطبية التي يحتاجها المركز بصورة عاجلة، معربا عن دور الوزارة الفعال، وتكاثف جهود فرق العمل من الخبراء والعناصر الطبية لمواجهة الأزمة بشكل عاجل.



يشار أن مرضى الغسيل الكلوي بدرنة وضواحيها، يبلغ عددهم حسب سجلات المركز (80) مريض، وستتواجد الفرق الطبية بالمركز إلى حين انتهاء الأزمة التي تمر بها المدينة.