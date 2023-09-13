الصين تعلن رصد مشاكل أمنية متعلقة بهواتف آيفون

أعلنت الصين أنها رصدت مشاكل أمنية متعلقة بأجهزة آيفون التي تنتجها شركة آبل، في تعليقات تأتي في الوقت الذي يتردد فيه إن بكين ستوسع نطاق حظر استخدام الأجهزة في الإدارات الحساسة ليشمل الوكالات المدعومة من الحكومة والشركات الحكومية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في مؤتمر صحفي دوري في بكين اليوم الأربعاء، دون الخوض في تفاصيل: "لاحظنا وقوع بعض المشاكل الأمنية المتعلقة بهواتف شركة آبل"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت ماو نينج: "لم تصدر الصين قوانين ولوائح تحظر شراء هواتف آبل أو هواتف العلامات التجارية الأجنبية".