الجزائر وإيطاليا تبحثان الوضع في منطقة الساحل

أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن الوزير أحمد عطاف، تلقى اليوم، مكالمة هاتفية من قبل نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، تناولت الوضع الراهن في منطقة الساحل.

وذكر بيان الخارجية الجزائرية، أن عطاف أبلغ نظيره الإيطالي بردود الفعل المشجّعة التي لازالت تتلقّاها مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من أجل تسوية سياسية للأزمة في النيجر.

ولفت البيان إلى أن الوزير الإيطالي جدد دعم بلاده لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، مؤكدا دعمه لفكرة تنظيم ندوة دولية حول التنمية في منطقة الساحل.

كما أشار إلى أن الوضع المتدهور في مالي كان في صلب محادثات الوزيرين، حيث تطابقت وجهات نظرهما حول ضرورة العودة السريعة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وأبرز أن موضوع تسارع حركة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط لفت انتباه الوزيرين، اللذين تبادلا الآراء والتحاليل بخصوصه.