مقتل شخصين وفقدان 8 بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية بفيتنام

قالت السلطات الفيتنامية، اليوم الأربعاء، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على الأقاليم الجبلية الشمالية للبلاد، تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في عدة مناطق، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان ثمانية.

وقالت اللجنة التوجيهية الوطنية للوقاية من الكوارث والتأهب لها، إن وقائع الدمار تم رصدها مساء أمس الثلاثاء، وكانت أكبر واقعة في منطقة لين مينه بإقليم لاو كاي، حيث جرفت المياه منازل الكثير من السكان المحليين وممتلكاتهم.

وأوضحت قوات الإنقاذ أنه من الصعب الوصول إلى المنطقة المنكوبة بسبب ارتفاع منسوب المياه الناتجة عن الفيضان والمناطق التي غمرتها المياه على نطاق واسع.

وتقوم السلطات المحلية حاليا بالبحث عن المفقودين.

وحذر المركز الوطني الفيتنامي للتنبؤ بالأرصاد الجوية المائية من توقع أن تشهد المنطقة المزيد من الفيضانات في الأيام المقبلة.