روسيا تهاجم موانئ أوكرانية على نهر الدانوب

قال مسؤولون أمريكيون إن روسيا شنت هجوما جديدا على موانئ على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا، بالقرب من الحدود الرومانية.



وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه خلال الهجوم، الذي استمر أكثر من أربع ساعات، وتم تنفيذه على عدة موجات، اعترض الدفاع الجوي الأوكراني 32 طائرة درون صباح اليوم الأربعاء.



وتعرضت البنية التحتية للموانئ ومكان لتوقف الشاحنات للضرر. وأصيب سبعة مدنيون في بلدتي ريني وإزميل. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش الروسي استخدم 44 طائرة درون من طراز كاميكازي



ووفقا لتقارير إعلامية رومانية، تلقى السكان في بلدتي تولتشيا و جالاتس، المتاخمة لأوكرانيا، لأول مرة تحذيرات من وقوع هجوم جوي على هواتفهم المحمولة.