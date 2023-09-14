جوتيريش يتوقع حضور زيلينسكي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن من المقرر أن يحضر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الأسبوع المقبل، فيما ستكون أول زيارة له إلى نيويورك منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أكثر من 18 شهرا.

وقال جوتيريش، اليوم الأربعاء: "سوف استقبل الرئيس زيلينسكي"، قبل أن يحذر من أنه لا يتوقع أية انفراجة دبلوماسية في الاجتماعات السنوية لقادة دول العالم وكبار المسئولين من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أيضا.

وقال جوتيريش: "أود أن أحصل على فرصة لأتمكن من التوسط من أجل إجراء محادثات سلام، لكنني أعتقد أننا بعيدون جدا عن ذلك الاحتمال".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحضر زيلينسكي الاجتماعات في نيويورك، غير أن الحكومة الأوكرانية لم تعلن بعد بشكل علني عن أي خطط لسفره.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 140 من قادة الدول والحكومات الاجتماعات في مقر الأمم المتحد في نيويورك اعتبارا من يوم الاثنين، ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات يوم الثلاثاء وتستمر لمدة أسبوع.