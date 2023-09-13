غرق رضيع من غينيا بعد عبور البحر الأبيض إلى لامبيدوسا

أعلنت التقارير الإيطالية نقلا عن خفر السواحل، أن رضيعا يبلغ من العمر 5 أشهر غرق بعدما عبر البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، على متن قارب مهاجرين وسط عملية إنقاذ فوضوية.

وسقط الرضيع في المياه مساء أمس الثلاثاء، خلال محاولة خفر السواحل جلب 46 مهاجرا من القارب إلى الشاطئ في مشاهد وصفتها وكالة الأنباء الإيطالية "إنسا" بالفوضوية.

وسقط أشخاص آخرون في المياه ولكن تمكنوا من النجاة. ووصلت المساعدة بعد فوات الأوان للرضيع.

وأوضحت السلطات، أن الرضيع ينحدر من أسرة من غينيا وأن أمه قاصرة وتتلقى الدعم النفسي.

وكانت الأم على متن قارب تحرك من صفاقس بتونس الواقعة على بعد نحو 190 كيلومترا من لامبيدوسا، وهي أقرب نقطة في محاولة دخول أوروبا لبعض المهاجرين الذين يسعون للفرار من الحرب والفقر.

وشهد أمس الثلاثاء وحده، وصول 2500 من مهاجري القوارب إلى الجزيرة الإيطالية، وهو رقم قياسي بالنسبة لعملية وصول في يوم واحد.

وكانت هناك طوابير طويلة من القوارب المعدنية الصغيرة التي تنتظر الرسو أمام رصيف الميناء في أوقات خلال النهار.