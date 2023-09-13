الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية الصحية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية تجاوز 95 مليون مواطن، وبتكلفة تجاوزت 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى 100 مليار جنيه تم إنفاقها على المنشآت الطبية من حيث التجديد والتطوير.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من مبادرة صحة الأم تجاوز 1.9 مليون مواطن، منوها أن جميع المبادرات الرئاسية تشمل جميع الفئات العمرية وتحتوي على جميع التخصصات الطبية.

وذكر أن المبادرات الرئاسية تأتي بناء على توجيهات الرئيس السيسي، معقبا: «المبادرات تأتي تحت عنوان معارك من أول يوم».

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف جميع المواطنين في المحافظات كافة، وذلك من خلال وحدات الرعاية الأساسية، منوها أن هناك 250 ألف وحدة رعاية أساسية تعمل بنظام 12 ساعة، و24 ساعة.

وأشار إلى أن العمل بنظام وحدات الرعاية الأساسية سيكون بدبل لوحدات الصحية بالقرى، ولكن بصورة أكثر شمولية وتطور، كما أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الإسراع لتطبيق منظومة التأمين الصحي، موضحا أن أعداد الوفيات في مصر تتراوح بين 500 إلى 600 ألف سنويا.

وأفاد بأن وأعلى معدلات الوفيات تكون النسبة الكبيرة منها بسبب أمراض القلب، مشددا على أهمية الكشف المبكر للوقاية من مضاعفات الأمراض، وتغيير ثقافة المواطنين حول مخاطر مفهوم اللذة الحالية من بعض العادات التي قد تسبب كوارث على صحة المواطنين.



