دويتشه بنك يطلق شركة تمويل جديدة للمستثمرين

أطلق دويتشه بنك أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا شركة تمويل جديدة تستهدف سوق القروض الخاصة المباشرة لصالح العملاء المؤسسيين وكبار المستثمرين.

وقال دويتشه بنك في بيان اليوم الثلاثاء إن شركة دي.بي إنفستمنت بارتنرز ستستثمر في تمويل الشركات والعقارات ومشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من استراتيجيات القروض المباشرة الخاصة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تزايد نشاط البنوك في قطاع خدمات القروض الخاصة المباشرة خلال العام الحالي ومنها بنك جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي الذي يستثمر جزءا من أمواله في هذا النشاط وسوسيتيه جنرال الفرنسي الذي يستهدف جمع 10 مليارات يورو (7ر10 مليار دولار) لتمويل هذا النشاط بالتعاون مع شركة بروكفيلد أسيت مانجمنت ليمتد. كما خصص بنك باركليز البريطاني جزءا من أمواله لاستثمارها في نشاط القروض المباشرة.

يذكر أن دويتشه بنك تستثمر بالفعل جزءا من أموالها في نشاط القروض المباشرة، لكن شركة دي.بي.آي.بي ستعمل بشكل مستقل في هذا النشاط بحسب بيان دويتشه بنك. ويتوقع البنك أن تعمل الشركة الجديدة للاستفادة من فرص الصفقات التي تظهر من خلال أذرع الإقراض القائمة لدى البنك.

وفي حزيران/يونيو الماضي، ذكرت وكالة بلومبرج أن دويتشه بنك يعتزم جمع حوالي ملياري يورو لاستثمارها في مجموعة مختلفة من أنظمة الإقراض.

يذكر أن أرباح بنك دويتشه بنك خلال الربع الثاني تراجعت بسبب ارتفاع تكاليف إعادة هيكلة البنك والنزاعات القضائية.

وانخفضت أرباح البنك بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 763 مليون يورو (844 مليون دولار)، بحسب ما أعلنه البنك في فرانكفورت اليوم الأربعاء.

مع ذلك، كان المحللون قد توقعوا تراجع الارباح بنسبة أكبر. وأرجع دويتشه بنك تراجع الارباح إلى التكاليف الخاصة التي تقدر بـ 655 مليون يورو من أجل إعادة هيكلة البنك والنزاعات القضائية، التي يتعلق الكثير منها بقضايا قديمة.

من ناحية أخرى، ارتفعت الإيرادات بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 11% لتصل إلى 4ر7 مليار يورو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجل البنك خلال النصف الأول من العام أعلى أرباح قبل حساب الضرائب منذ عام 2011، بلغت نحو 3ر3 مليار يورو.

