منح كاملة ممولة من صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين بجامعة الملك سلمان

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية، توفير منح كاملة ممولة من صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين للطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وشهادة STEM في العام الدراسي 2022-2023.

وأوضحت إدارة الجامعة في بيان اليوم، أن هذه المنح في 5 مجالات، وهم (الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية، الزراعات الصحراوية).

وأكدت أنه سيجرى إرسال بريد إلكتروني من إدارة الجامعة للطلاب المرشحين استعدادا لإجراء الاختبارات، التي من المقرر أن تعقد بالتنسيق مع إدارة صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين.