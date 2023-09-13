عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤتمرًا موسعًا مع بعض قطاعات المجتمع المختلفة من أبناء المحافظة، وأصحاب الكافيهات وروادها والأحزاب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وممثلي السائقين، ضمن اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد وقطاعات المجتمع المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء بالمحافظة، ومديري المديريات والهيئات ولفيف من الأجهزة التنفيذية، وعدد من قطاعات المجتمع المختلفة.

- الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الأشقاء بدولتي ليبيا والمغرب

وفي بداية اللقاء، دعا محافظ بورسعيد الحضور، إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا دول المغرب وليبيا الشقيقة، داعيا الله -تعالى- إن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يجتازوا هذه المحن في أقرب وقت، متمنيا أن يحفظ الله مصر وأبنائها من كل سوء.

وخلال فعاليات اللقاء، عرض فيلم تسجيلي يوثق إنجازات المحافظة في جميع القطاعات.

ورحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بجميع الحضور من أبناء بورسعيد، معربا عن فخره بمشاركتهم في الحوار الوطني، ووضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، ضمن حرص القيادة السياسية على مشاركة جميع فئات المجتمع في الحوار الوطني.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أهمية اللقاء للتواصل مع أبناء بورسعيد حول مختلف القضايا، انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، مؤكدا النهضة التي شهدتها الدولة المصرية؛ نتيجة العمل المخلص من جميع القيادات المعنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتطرق محافظ بورسعيد، لما تشهده الدولة المصرية من تنمية وإعمار في ظل ما يحدث حاليا من أزمات عالمية على الأصعدة كافة، قائلا إن هذه المرحلة تتطلب تكاتف المواطن مع الدولة، لتحقيق أوجه التنمية المنشودة.

وأوضح خلال حديثه، أهمية الوعي بما حققه أجدادنا وأبطال القوات المسلحة من تضحيات خلال العقود الماضية، حتى تصبح مصر آمنة ومستقرة.

وقال محافظ بورسعيد، إننا نشهد حاليا معركة وعي والتي تمثل أحد عناصر الأمن القومي؛ نتيجة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف تضليل وتخريب العقول، وتعطيل مسيرة التنمية.

ووجه بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسئول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة؛ لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات، لافتا إلى أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول.

وقدم محافظ بورسعيد، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، وإنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات، والنهضة غير المسبوقة في جميع القطاعات.

وأكد المحافظ، أن جميع المشروعات التي تقوم بها المحافظة تستهدف في المقام الأول عنصر الشباب، الذين لديهم القدرة على الابتكار والإبداع، موضحا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة مع جميع أبناء بورسعيد التي تهدف في ‏النهاية إلى رفعة شأن المحافظة الباسلة.

وكشف عن أهمية دور الشباب الفعال ومعرفة افكارهم وآرائهم البناءة إيمانا من القيادة السياسية بأهمية إشراك الشباب في جميع المشروعات والموضوعات؛ للتعرف على ما يتم على أرض الواقع من أعمال، وأهمية التكاتف ‏من أجل مصلحة الوطن.

- حوار مفتوح مع أبناء بورسعيد حول العديد من القضايا والاستماع لآرائهم وطلباتهم المختلفة

وشهدت فعاليات اللقاء، عقد حوار مفتوح وتبادل الأسئلة مع محافظ بورسعيد من جميع الحضور من أبناء بورسعيد سواء السائقين أو أصحاب الكافيتريات وروادها أو الشباب، والإجابة على استفساراتهم في العديد من القضايا التي تشغل الشارع البورسعيدي، واستمع للآراء المختلفة وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التنمية، وبعض المشكلات التي تواجههم .

ومن جانبهم، أعرب جميع الحضور عن سعادتهم باستماع المحافظ لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.

وأشادوا بالنهضة غير المسبوقة في القطاعات كافة، مؤكدين أن الجميع يجب أن يعمل لمصلحة الوطن في المقام الأول، وضرورة نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع.

وأكد استمرار عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع جميع ابناء بورسعيد؛ ‏لمناقشتهم في مختلف القضايا واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المحافظة؛ للتعريف بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الافكار، والاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها، ومناقشة المشكلات على أرض الواقع لعلاجها وتحقيق التطور داخل المحافظة في جميع المجالات.