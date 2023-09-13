يُقدّم الفنان ولاعب الإسكواش المعتزل رامي عاشور أولى حفلاته الغنائية في الثامنة مساء الجمعة 29 سبتمبر الجاري، على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، وأطلق على الحفل اسم "أحلى بداية".



وكان عاشور قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "توكسيك" وذلك من خلال القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع أندرو منير.



يُذكر أن في أبريل عام 2019 أعلن رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصري اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التي تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى.

