 29 سبتمبر.. «أحلى بداية» أولى حفلات الفنان رامي عاشور في ساقية الصاوي - بوابة الشروق
الأربعاء 13 سبتمبر 2023 6:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

29 سبتمبر.. «أحلى بداية» أولى حفلات الفنان رامي عاشور في ساقية الصاوي

إيناس العيسوي:
نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 5:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 5:52 ص

يُقدّم الفنان ولاعب الإسكواش المعتزل رامي عاشور أولى حفلاته الغنائية في الثامنة مساء الجمعة 29 سبتمبر الجاري، على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، وأطلق على الحفل اسم "أحلى بداية".


وكان عاشور قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "توكسيك" وذلك من خلال القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع أندرو منير.


يُذكر أن في أبريل عام 2019 أعلن رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصري اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التي تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك