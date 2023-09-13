العراق وأمريكا يبحثان إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرج الإجراءات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان صحفي، أن الجانبين ناقشا في بغداد استمرار الدعم المقدم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتطبيق تعليمات الإمتثال الدولية في النظام المصرفي العراقي.

ووفق البيان، ناقش الطرفان متابعة مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي، فضلاً عن إمكانية تقديم الدعم الفني في مجال تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرصينية بآلياتٍ تُمكّن تمويل التجارة الخارجية المشروعة، بعملات مختلفة منها اليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي كذلك تنظيم حركة التجارة مع تركيا.

وحسب البيان، ثمّنت إلزابيث روزنبرج، جهود وخطوات البنك المركزي العراقي بالتعاقد مع شركات التدقيق الدولية لضمان دقة الإجراءات وشفافيتها.