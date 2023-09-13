تدفقات النفط الروسي تشهد زيادة في سبتمبر

ازدادت الصادرات الروسية من منتجات النفط المكررة في مطلع سبتمبر، حيث عوضت زيادة كبيرة في شحنات النفط والنفثا، النقص في تدفقات الديزل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وارتفعت شحنات البترول لتبلغ 8ر2 مليون برميل يوميا خلال أول 10 أيام من الشهر الجاري، وهو أعلى معدل منذ مارس، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج من شركة "فورتيكسا" للتحليلات.

وتمثل الكميات زيادة كبيرة مقارنة بالحد الأدنى على مدار 11 شهرا الذي تم رصده في شهر أغسطس بأكمله.

وارتفعت الصادرات الشهر الجاري حتى الآن بمقدار الربع مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها قبل عام، برغم بدء المصافي المحلية في الصيانة الموسمية.

وتتم متابعة صادرات النفط والوقود عن كثب كمؤشرات إمداد، بعدما تعهدت موسكو بكبح الشحنات حتى نهاية العام الجاري، فيما يحتفظ الكرملين ببيانات إنتاج رسمية.

كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن مطلع الشهر الجاري ، أن بلاده ستمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري 2023.

وأشار نوفاك إلى أن مراجعة قرار الخفض الطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، وذلك انطلاقا من الأوضاع في الأسواق العالمية،بحسب قناة"أر تي عربية" الروسية.

وأوضح أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في أبريل الماضي، الذي يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر العام المقبل.