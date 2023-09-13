قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حاليا، يبدأ في التلاشي اليوم الأربعاء، وهو المنخفض الذي تحولت إليه العاصفة دانيال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن المنخفض يتحرك صوب المناطق الشرقية، مؤكدة أن بعض المناطق ستشهد تحسنا واستقرارا في الأحوال الجوية.

وأشارت إلى أن هناك فرصا قائمة لهطول الأمطار في بعض الأماكن، تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.

ولفتت إلى أن الأمطار قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وهي المحافظات المُطلة على البحر المتوسط، وقد تمتد لتكون خفيفة على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة، وبعض المناطق من وسط سيناء، بجانب فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

ونوهت بأن هناك نشاط رياحا في حركة الرياح، تتراوح سرعته بين 30 و35 كيلو مترا / الساعة، ما يؤدي للمزيد من الإحساس بالتحسن في الأحوال الجوية، والشعور بقيم درجات حرارة أقل.

وأفادت بزوال الأتربة والرمال المثارة التي كانت سائدة أمس، من مختلف أنحاء الجمهورية، فيما تتأثر البلاد برياح شمالية قادمة من البحر المتوسط.