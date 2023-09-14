باشرت شركة الخدمات العامة وعدد من المؤسسات الحكومية من مختلف المدن الليبية أعمالها في فتح مسارات الطرق التي أغلقت نتيجة انهيار سد وادي درنة.

ويأتي ذلك تمهيدا لدخول فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية التي وصلت إلى مدينة درنة للمشاركة في أعمال البحث عن المفقودين وانتشال الجثث من تحت أنقاض المباني التي سقطت جراء السيول الجارفة التي نتجت عن المنخفض الجوي وعاصفة دانيال التي ضربت مدن الساحل الليبي.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية "وال"، فإن فرق الإنقاذ والبحث مازالت تكافح من أجل إيصال المساعدات إلى مدينة درنة بعد أن جرفت الفيضانات ليلة الأحد معظم الطرق المؤدية إليها.

وتفاجأ عمال الإغاثة الذين تمكنوا من الوصول إلى درنة بالدمار، الذي حل بوسط المدينة إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، كما وجد عشرات آلاف السكان أنفسهم بلا مأوى.

وتسببت عاصفة البحر المتوسط "دانيال" في فيضانات مميتة في العديد من مناطق الجبل الأخضر يوم الأحد، لكن درنة كانت الأكثر تضررا.



