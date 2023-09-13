تركيا تعلن إحباطها 44 عملا مسلحا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة

أعلنت السلطات التركية، اليوم، إحباطها تنفيذ 44 عملا مسلحا في مناطق متفرقة بالبلاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وقضائها على 258 مسلحا.

وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن قوات بلاده تمكنت من إفشال هذه المخططات بفضل عملها الاستخباراتي والمعلوماتي الدقيق، ذاكرا أن المخططين كانوا يستهدفون تنفيذ أعمال مسلحة بمناطق متفرقة من البلاد.

وأوضح أنه جرى، خلال الفترة ذاتها، القبض على 75 ألفا و442 مهاجرا غير شرعي في 1285 عملية أمنية، حيث تم ترحيل 32 ألفا و563 شخصا منهم.

يذكر أن القوات التركية تشن منذ سنوات عمليات على حدودها مع جيرانها بسبب تمركز تنظيمات مسلحة، وتعمل على التصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية التي تتخذ من أراضي البلاد منطلقا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.