 28 سبتمبر.. حفل الفنان الشاب أحمد الحجار في ساقية الصاوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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28 سبتمبر.. حفل الفنان الشاب أحمد الحجار في ساقية الصاوي

إيناس العيسوي:
نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 3:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 3:16 ص

يُحيي الفنان الشاب أحمد الحجار نجل الفنان علي الحجار حفلًا جديدًا في الثامنة مساء الخميس 28 سبتمبر، على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي.


ويُقدم الحجار خلال حفله باقة متنوعة من الأغنيات العربية المعاصرة بتوزيع مختلف مع فرقته.


يُذكر أن الفنان أحمد على الحجار يغني موسيقى عربية بأسلوب جديد وعصري، وهو فنان موهوب بالفطرة والوراثة ومطرب وملحن وموزع موسيقى من بيت فني عريق، فوالده هو الفنان علي الحجار، وعمه الفنان الراحل أحمد الحجار، وصوته وأسلوبه الفني المميز جعله يغنى مع نجوم عالميين وفرق مثل أوركسترا "بوسطن بوبس" بمدينة بوسطن الأمريكية.

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